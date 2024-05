Calciomercato – Il Milan pesca in Premier League l’erede di Giroud

Milan e il futuro in panchina: Fonseca-Van Bommel-De Zerbi, tutte le novità - milan e il futuro in panchina: Fonseca-Van Bommel-De Zerbi, tutte le novità - Nel corso di questi giorni ci sarà l’incontro con Stefano Pioli per discutere sul come risolvere il contratto, poi è attesa la scelta definitiva sul prossimo allenatore rossonero ...

Italia, Spalletti chiama Ricci: tre giocatori del Torino in Nazionale - Italia, Spalletti chiama Ricci: tre giocatori del Torino in Nazionale - Oltre a lui ci sono Buongiorno e Bellanova. Il centrocampista è tra i preconvocati per il raduno prima dell’Europeo: giovedì la certezza. Il 7 giugno la scrematura finale per la Germania ...

Bergomi: “Pioli è l’uomo giusto per il Napoli se ritrova le motivazioni e viene supportato” - Bergomi: “Pioli è l’uomo giusto per il Napoli se ritrova le motivazioni e viene supportato” - Nel corso di 'Sky Calcio Club', è intervenuto l'ex difensore dell'Inter Beppe Bergomi: " Chi vedrei bene sulla panchina del Napoli Stefano Pioli. Se ritrova le motivazioni, perché in questi anni al ...