L’ex deputata dem | Fondazione Fossoli - sfida attuale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 20 maggio 2024) Si definisce "orgogliosa ed emozionata" Manuela Ghizzoni, la neo eletta presidente della, l’ente memoriale che gestisce il Campo di, il Museo Monumento al Deportato eSinagoga di Carpi. Storica e ricercatrice all’Università di Bologna, Ghizzoni è stata anche assessore alle Politiche culturali del Comune di Carpi, e, come parlamentare, ha rivestito il ruolo di presidente della Commissione Cultura e istruzione alla Camera dei Deputati. In che modo ha accolto la nomina a presidente? "Con orgoglio e grande senso di responsabilità. La mia storia personale si ‘intreccia’ con quella dellae della sua finalità: quando sono stata assessore a Carpi, l’allora sindaco Campedelli mi ha attribuito la delega al progetto Memoria, e in quegli anni sono partiti i ‘Viaggi ...