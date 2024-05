Con il corretto utilizzo di pinzetta - matita specifica e cera modellante le ciglia sono sempre in ordine Un esperto spiega come utilizzare questi strumenti

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 20 maggio 2024) Se le “natural brows”le sopracfolte, piene e naturali, di grande tendenza e apprezzatissime a ogni età, dall’altro avanzano anche le “straight brows” a effetto laminazione pettinate verso l’alto, adorate dalla Gen Z. Due filoni precisi e che dominano le scene in questo periodo. «Il fil rouge per entrambi è l’aspetto impeccabile, curatissimo»,Giulio Schettini, National Brow and Beauty Authority Benefit Cosmetics. Per prendersene cura in modo adeguato servono pochi ma precisi. Scopriamoli con l’. ...