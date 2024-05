Incidente in elicottero per Raisi Giallo sulla sorte del leader iraniano

Il presidente dell'Iran viaggiava su un Bell 212 "Nessun segno di vita" sul luogo in cui è stato individuato l'elicottero su cui viaggiava Ebrahim Raisi , presidente dell'Iran. Raisi , con altre 7 persone, era a bordo di un Bell 212, la versione ...

(Adnkronos) – "Nessun segno di vita" sul luogo in cui è stato individuato l'elicottero su cui viaggiava Ebrahim Raisi , presidente dell'Iran. Raisi , con altre 7 persone, era a bordo di un Bell 212, la versione civile di un elicottero prodotto sin ...

Iran, morto Raisi: Mokhber presidente ad interim e capo del governo - Iran, morto Raisi: Mokhber presidente ad interim e capo del governo - Primo vice presidente dell'Iran dal 2007, Mohammad Mokhber, 68 anni, ha assunto la presidenza ad interim e la guida del governo di Teheran dopo la conferma della morte di Ebrahim Raisi in un incidente ...

Pejman Abdolmohammadi: "L'impatto della morte di Raisi può essere potente, con l'80% del popolo iraniano contro il regime" - Pejman Abdolmohammadi: "L'impatto della morte di Raisi può essere potente, con l'80% del popolo iraniano contro il regime" - Per il professore dell'Università di Trento, la pista del sabotaggio non può essere esclusa. "Ora il gioco di potere per la successione dell'ayatollah ...

Iran, la tv di Stato conferma la morte del presidente Raisi - Iran, la tv di Stato conferma la morte del presidente Raisi - Iran, la tv di Stato conferma la morte del presidente Raisi: non ci sono sopravvissuti nello schianto dell'elicottero presidenziale ...