Raisi è morto | Iran - le immagini dell’elicottero del presidente dopo l’incidente – Il video

(Di lunedì 20 maggio 2024) La tv di Statoiana ha dato la notizia ufficiale della morte delEbrahim, definendolo «martire del servizio» e precisando che saranno resi noti il luogo e l’ora della cerimonia funebre. Durante la notte la Mezzaluna Rossaiana ha ritrovato l’elicottero caduto. L’abitacolo era completamente bruciato. Non ci sono altri sopravvissuti nel. La tv ha anche mostrato le primedel velivolo che si è schiantato su una montagna. Oltre al’elicottero trasportava tra gli altri il ministro degli Esteriiano Hossein Amir-Abdollahian, il governatore della provincia dell’Azerbaigian orientale Malek Rakhmati e l’imam di Tabriz della preghiera del venerdì Mohammad Ali Ale-Hashem.si stava ...

(Adnkronos) – Primo vice presidente dell' Iran dal 2007, Mohammad Mokhber , 68 anni, ha assunto la presidenza ad interim e la guida del governo di Teheran dopo la conferma della morte di Ebrahim Raisi in un incidente in elicottero. Lo prevede la ...

