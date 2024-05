È tornato lo slip dress - l' abito sottoveste

(Di lunedì 20 maggio 2024) Minimalista e super sensuale, loè l’– nostalgico – da tenere sempre a portata di mano. Dai modelli monocromo in tinta neutra a quelli stampati in tonalità vivaci, è una certezza per essere sempre cool in ogni situazione. Indossandolo, volendo, copiando gli styling glam delle fashion muse più amate. Moda a primavera: effettoX Lo ...

Rihanna con i capelli rosa: per la primavera sceglie l’effetto bubble-gum - Rihanna con i capelli rosa: per la primavera sceglie l’effetto bubble-gum - Tra poche ore Rihanna sarà al Met Gala 2024 ma non per questo ha smesso di portare avanti il suo business, anzi, continua a essere impegnata con diversi progetti lavorativi. L'avevamo lasciata vestita ...

Cosa indossare per un matrimonio a maggio: i consigli di stile e le tendenze per la primavera - Cosa indossare per un matrimonio a maggio: i consigli di stile e le tendenze per la primavera - Cosa indossare per un matrimonio a maggio slip dress di seta, tailleur vitaminici con la gonna o mini abiti floreali: ecco tutti i must per essere elegantissime e glamour. Maggio è uno dei mesi ...