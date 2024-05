Re Carlo III | il nuovo ritratto divide i fan

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 20 maggio 2024) Di recente reIII ha mostrato al mondo il primo ritratto ufficiale completo di se stesso da quando è diventato re. Il dipinto è stato rivelato in una sala di Buckingham Palace e il Palazzo ha subito condiviso sui social le immagini. I fan reali si sono affrettati a condividere i le opinioni, a quanto pare divise sull’argomento. Il dipinto dell’artista britannico Jonathan Yeo raffigura reIII che indossa l’uniforme delle guardie gallesi. Come ex principe di Galles, infatti, ha servito per moltissimi anni il reggimento, del quale è stato nominato colonnello a partire dal 1975. La tonalità rossa dell’uniforme del reggimento occupa gran parte del ritratto, che appare molto moderno nello stile. Una delle particolarità del dipinto riguarda una farfalla che volteggia sulla spalla del re, aggiunta dall’artista su suggerimento dello stesso ...