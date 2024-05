Ebrahim Raisi - il macellaio di Teheran fedele a Khamenei e ariete anti ebrei

(Di lunedì 20 maggio 2024) Roma, 20 maggio 2024 – Nelle elezioni del 18 giugno 2021 la Guida Suprema della teocrazia Aliappoggiò, 63 anni, un conservatore di ferro e fece ritirare tutti i possibili contendenti.si presentò come un paladino delle classi più umili e della lotta alla corruzione. In politica estera è un ““ contro lo stato ebraico, uno dei principali sostenitori dello scontro con Tel Aviv. L’Iran: “è morto”. Trovato l’elicottero del presidente iraniano: nessun superstite. Hamas: “supererà la prova Considerato un possibile successore dial vertice dell’Iran, fu eletto al primo turno in una consultazione che fece registrare un record di astensioni. Negli ultimi tre anni la repressione del dissenso non ha ...

