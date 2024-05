Aggiornamento Graduatorie GPS - Scopri InCattedra | Docenti it

(Di lunedì 20 maggio 2024) L’delleGPS si avvicina rapidamente, con l’apertura prevista nelle prossime settimane per il biennio 2024/25 e 2025/26 Un’Opportunità da Non Perdere:GPS Il Ministero dell’Istruzione ha annunciato l’imminente apertura delleGPS, segnando un momento di fondamentale importanza per l’assegnazione delle supplenze nei prossimi due anni. L’di quest’anno, influenzato dal L'articolo .

A quanto si apprende le domande per l' Aggiornamento delle graduatorie ATA di terza fascia potrebbero partire dal 27 maggio. Gli aspiranti avranno un mese di tempo per presentare domanda su Polis Istanze online. Le date dovranno essere confermate ...

Novità per i docenti di ruolo: potranno partecipare anche alle GPS 2024 - Novità per i docenti di ruolo: potranno partecipare anche alle GPS 2024 - I docenti di ruolo possono far domanda per le GPS 2024 – Con l’apertura delle operazioni per gli aggiornamenti delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per gli anni 2024/2027, arriva una ...

Nuova cattedra per i prof di Cosenza, ora spazio alle Gps per i precari - Nuova cattedra per i prof di Cosenza, ora spazio alle Gps per i precari - Ieri i trasferimenti dei docenti di ruolo, da lunedì l’aggiornamento delle graduatorie per le supplenze e a fine mese la terza fascia Ata ...

Aggiornamento graduatorie terza fascia ATA: le certificazioni informatiche, all’infuori della CIAD titolo di accesso, varranno 0.25 punti per tutti - aggiornamento graduatorie terza fascia ATA: le certificazioni informatiche, all’infuori della CIAD titolo di accesso, varranno 0.25 punti per tutti - Le certificazioni informatiche, all'infuori della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD), varranno tutte 0,25 punti per tutti i profili di terza fascia ATA: lo prevede l'ult ...