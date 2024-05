Alessia Pifferi ci abita - la fuga dei genitori dalle responsabilità

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 20 maggio 2024) Le storie di “mostri” -presunti o reali che siano- piacciono. Chissà, forse fanno comodo, consentono di perimetrarci, ponendo una distanza di sicurezza tra noi e loro, perché le azioni del “mostro” sono talmente sfacciate che pare impossibile pensare a delle similitudini con noi. Eppure, potrebbe essere solo un triste autoinganno. Quando negli anni Ottanta, in Germania, furono pubblicati i monumentali diari di Viktor Klemperer, che raccontavano la quotidianità in patria nell’epoca nazista, fu un trauma collettivo. In quelle pagine la distanza tra gli aguzzini e i cittadini comuni era quasi assente. Per cercare di avvicinarsi alla tragedia di, appena condannata all’ergastolo, e a quella della sua bambina, Diana, morta di stenti perché lasciata sola dalla madre, dobbiamo fare un tuffo nelle acque profonde di ciascuno di noi, abbandonando ...