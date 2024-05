Superenalotto - ce ne sono solo 90 | devi fare in fretta

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 20 maggio 2024), è un numero ristrettissimo: bisogna afrsi, il rischio di perdere tutto all’improvviso è molto alto. Potrebbe non succedere mai. O magari potrebbe accadere, prima o poi. La verità è che non ha neanche senso starsene lì a rimuginare, perché è impossibile sapere in anticipo se la dea bendata ci bacerà un giorno, facendo in modo che la nostra vita cambi in maniera repentina. L’uomo di cui vogliamo parlarvi oggi non aveva idea, ovviamente, del fatto che il 2 febbraio scorso sarebbe stato il suo giorno fortunato.(AnsaFoto) – ilveggente.itEra un venerdì come tanti altri, almeno all’apparenza. E il nostro personaggio, un pensionato che vive in provincia di Frosinone, giocava sempre al, di venerdì. Preferiva quella estrazione, alle altre, perché è stata aggiunta al calendario ...