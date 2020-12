All together now: Michelle Hunziker fa una grande rivelazione (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Michelle Hunziker fa una grandissima rivelzione su “All together now” programma che la vede come conduttrice su Mediaset, canale 5. Michelle Hunziker (Instagram)Michelle Unziker è un personaggio amatissimo della televisione italiana. Al tempo divenne famosa per una provocatoria pubblicità per la biancheria intima “Roberta” in cui mostravano in primo piano solamente i glutei, la schiena e una lunga treccia bionda. A seguito del matrimonio con l’amatissimo cantante Eros Ramazzotti, dal quale ha avuto anche la figlia Aurora, viene notata dalle televisioni italiane e debutta nel programma “I cervelloni” al fianco di Paolo Bonolis, fino ad arrivare all’apice grazie alla conduzione del programma pomeridiano su Italia 1 “colpo di fulmine”. Visualizza questo ... Leggi su kronic (Di mercoledì 2 dicembre 2020)fa una grandissima rivelzione su “Allnow” programma che la vede come conduttrice su Mediaset, canale 5.(Instagram)Unziker è un personaggio amatissimo della televisione italiana. Al tempo divenne famosa per una provocatoria pubblicità per la biancheria intima “Roberta” in cui mostravano in primo piano solamente i glutei, la schiena e una lunga treccia bionda. A seguito del matrimonio con l’amatissimo cantante Eros Ramazzotti, dal quale ha avuto anche la figlia Aurora, viene notata dalle televisioni italiane e debutta nel programma “I cervelloni” al fianco di Paolo Bonolis, fino ad arrivare all’apice grazie alla conduzione del programma pomeridiano su Italia 1 “colpo di fulmine”. Visualizza questo ...

Ultime Notizie dalla rete : All together HTTP/1.1 Server Too Busy