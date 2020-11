Alena Seredova ancora positiva al Covid: ‘Non abbraccio i miei figli da 15 giorni’ (Di venerdì 27 novembre 2020) Alena Seredova è ancora in isolamento causa Covid-19. La modella nei giorni scorsi aveva annunciato la propria positività al Coronavirus e ora, ai tanti fan che le chiedono aggiornamenti sulle condizioni di salute, risponde dando una buona notizia, dal momento che almeno fisicamente le cose vanno decisamente meglio: “Sono un paio di giorni che sto molto meglio, che sono di nuovo piena di energia, purtroppo però, il secondo tampone di controllo è risultato ancora positivo, perciò sono ancora chiusa” spiega. La lontananza dai figli A farla soffrire, come ogni mamma può immaginare, è la lontananza dai figli: Louis Thomas e David Lee, avuti dall’ex marito Gigi Buffon, e la neonata Vivienne Charlotte, frutto dell’amore con Alessandro Nasi: “Sono fortunata, ... Leggi su tvzap.kataweb (Di venerdì 27 novembre 2020)in isolamento causa-19. La modella nei giorni scorsi aveva annunciato la propria positività al Coronavirus e ora, ai tanti fan che le chiedono aggiornamenti sulle condizioni di salute, risponde dando una buona notizia, dal momento che almeno fisicamente le cose vanno decisamente meglio: “Sono un paio di giorni che sto molto meglio, che sono di nuovo piena di energia, purtroppo però, il secondo tampone di controllo è risultatopositivo, perciò sonochiusa” spiega. La lontananza daiA farla soffrire, come ogni mamma può immaginare, è la lontananza dai: Louis Thomas e David Lee, avuti dall’ex marito Gigi Buffon, e la neonata Vivienne Charlotte, frutto dell’amore con Alessandro Nasi: “Sono fortunata, ...

