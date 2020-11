“Quella caduta…”. Marta, morta a 10 anni durante l’ora di educazione fisica. È saltato fuori poco dopo la tragedia (Di giovedì 26 novembre 2020) È sotto choc la città di Palermo per la morte di Marta Episcopo, la bambina di 10 anni morta mentre si trovava nella palestra della sua scuola, l’Istituto Vittorio Emanuele Orlando in via Lussemburgo, durante l’ora di educazione fisica insieme ai suoi compagni. Inutili i tentativi da parte del personale del 118 di rianimare la piccola. Ancora non sono molto chiare le cause del decesso. Seocndo una prima ricostruzione la bambina ha battuto in maniera violenta la testa durante l’ora di educazione fisica. Nonostante le siano stati prestati immediati soccorsi, per la piccola non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno cercato in tutti i modi rianimarla. Sgomento nell’intera ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 26 novembre 2020) È sotto choc la città di Palermo per la morte diEpiscopo, la bambina di 10mentre si trovava nella palestra della sua scuola, l’Istituto Vittorio Emanuele Orlando in via Lussemburgo,diinsieme ai suoi compagni. Inutili i tentativi da parte del personale del 118 di rianimare la piccola. Ancora non sono molto chiare le cause del decesso. Seocndo una prima ricostruzione la bambina ha battuto in maniera violenta la testadi. Nonostante le siano stati prestati immediati soccorsi, per la piccola non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno cercato in tutti i modi rianimarla. Sgomento nell’intera ...

