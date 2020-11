Negazionisti contro stretta di mano tra Conte e Gruber senza mascherina, ma lo scatto è di gennaio (Di giovedì 26 novembre 2020) Da ieri sta circolando la foto che ci mostra la stretta di mano tra il Premier Giuseppe Conte e Lilli Gruber. Puntata che ha fatto molto discutere quella della trasmissione condotta dalla giornalista su LA7, soprattutto perché il Presidente del Consiglio con la sua forte tosse è apparso decisamente fuori forma. Alcuni hanno addirittura ipotizzato che potesse avere il Covid, ma come abbiamo riportato con un aggiornamento del nostro precedente articolo, il tampone per lui ha dato esito negativo. Cosa sappiamo sulla stretta di mano tra il Premier Giuseppe Conte e Lilli Gruber Sostanzialmente, la foto relativa alla stretta di mano tra il Premier Giuseppe Conte e Lilli Gruber viene ... Leggi su bufale (Di giovedì 26 novembre 2020) Da ieri sta circolando la foto che ci mostra laditra il Premier Giuseppee Lilli. Puntata che ha fatto molto discutere quella della trasmissione condotta dalla giornalista su LA7, soprattutto perché il Presidente del Consiglio con la sua forte tosse è apparso decisamente fuori forma. Alcuni hanno addirittura ipotizzato che potesse avere il Covid, ma come abbiamo riportato con un aggiornamento del nostro precedente articolo, il tampone per lui ha dato esito negativo. Cosa sappiamo sulladitra il Premier Giuseppee LilliSostanzialmente, la foto relativa alladitra il Premier Giuseppee Lilliviene ...

fanpage : “Bisogna prenderli e lasciarli in quella stanzina un’ora. Non c’è bisogno di 36 ore come è stato per me. Sicuro che… - Primula23353243 : RT @gerturco: Quando Lancet esaltò la clorochina contro i coronavirus. I veri NEGAZIONISTI sono il ministero della sanità, l'aifa e l'iss c… - damaannarita : Zingaretti Pd: ci vuole una rivolta popolare contro negazionisti Davide Faraone Pd:chi non fa il vaccino anti Covi… - piperlastrega : RT @ninazilli: Quando leggo certi titoli che mi riguardano rido parecchio. Il primo posto rimane sempre un atichissimo “nina zilli senza fr… - ninazilli : Quando leggo certi titoli che mi riguardano rido parecchio. Il primo posto rimane sempre un atichissimo “nina zilli… -