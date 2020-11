Nba, Marc Gasol ai Lakers: 'Qui per vincere, so come aiutarvi' (Di giovedì 26 novembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta (Di giovedì 26 novembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

Gazzetta_NBA : Marc #Gasol si prende i #Lakers: “Vi ho scelti per vincere, so come aiutarvi” - dchinellato : Marc Gasol ha detto di non aver mai pensato di tornare in Spagna: “Mi sono sorpreso quando ho letto quelle cose. Io… - LakeShowIta : ???? L'accordo con i Los Angeles Lakers 1??4?? Il nuovo numero di maglia ?? Il benvenuto di LeBron James ?? Il fit tecn… - oknosureddit : Mercato NBA, Los Angeles Lakers: Marc Gasol è l’ultimo colpo, via JaVale McGee - infoitsport : NBA, Magic Johnson: “Con Marc Gasol i Lakers sono una squadra da titolo” -