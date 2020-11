Angelina Jolie, rivelazione piccante: «Che strano fare sesso per finta con Brad Pitt…» (Di giovedì 26 novembre 2020) Ormai non si amano più, la loro storia d’amore è naufragata da tempo. E forse proprio per questo fa strano leggere quest’intervista di Angelina Jolie, risalente al 2015, che racconta dell’imbarazzo a girare sul set con l’ex marito Brad Pitt le scene di sesso. Il loro rapporto è sbocciato nel 2005, subito dopo la fine del matrimonio di lui con la Aniston. Galeotto il film “Mr. & Mrs. Smith”. La coppia è convolata a nozze nel 2014, poi la separazione nel 2016. Leggi anche l’articolo —> Angelina Jolie e Brad Pitt, l’attrice parla dopo il divorzio e scoppia a piangere: ecco cosa ha detto Angelina Jolie rivelazione piccante: «Che strano fare ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 26 novembre 2020) Ormai non si amano più, la loro storia d’amore è naufragata da tempo. E forse proprio per questo faleggere quest’intervista di, risalente al 2015, che racconta dell’imbarazzo a girare sul set con l’ex maritoPitt le scene di. Il loro rapporto è sbocciato nel 2005, subito dopo la fine del matrimonio di lui con la Aniston. Galeotto il film “Mr. & Mrs. Smith”. La coppia è convolata a nozze nel 2014, poi la separazione nel 2016. Leggi anche l’articolo —>Pitt, l’attrice parla dopo il divorzio e scoppia a piangere: ecco cosa ha detto: «Che...

Angelina Jolie, rivelazione piccante: «Che strano fare sesso per finta con Brad Pitt»

Ormai non si amano più, la loro storia d'amore è naufragata da tempo. La rivelazione di Angelina Jolie su Brad Pitt risalente a qualche tempo fa.

Ormai non si amano più, la loro storia d'amore è naufragata da tempo. La rivelazione di Angelina Jolie su Brad Pitt risalente a qualche tempo fa.