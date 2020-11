Best FIFA Men’s Coach: Flick favorito. Tra i nomi in lizza anche Bielsa (Di mercoledì 25 novembre 2020) La FIFA ha annunciato la lista dei possibili vincitori del Best Men’s Coach. Nessun allenatore della Serie A. Ecco tutti i nomi La FIFA ha annunciato la lista dei possibili vincitori del Best Men’s Coach. Nessun allenatore italiano o di Serie A. Il grande favorito è Hans-Dieter Flick, mentre si registra anche la presenza di Marcelo Bielsa per il magnifico Leeds United. Marcelo Bielsa (Leeds United) Hans-Dieter Flick (Bayern Monaco) Jürgen Klopp (Liverpool) Julen Lopetegui (Sevilla) Zinedine Zidane (Real Madrid) Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Laha annunciato la lista dei possibili vincitori del. Nessun allenatore della Serie A. Ecco tutti iLaha annunciato la lista dei possibili vincitori del. Nessun allenatore italiano o di Serie A. Il grandeè Hans-Dieter, mentre si registrala presenza di Marceloper il magnifico Leeds United. Marcelo(Leeds United) Hans-Dieter(Bayern Monaco) Jürgen Klopp (Liverpool) Julen Lopetegui (Sevilla) Zinedine Zidane (Real Madrid) Leggi su Calcionews24.com

