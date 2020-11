Covid, vaccini: Von der Leyen annuncia contratto con Moderna (Di martedì 24 novembre 2020) (Teleborsa) – Nella giornata di domani l’Unione europea firmerà con Moderna un contratto per l’acquisto di una fornitura fino a 160 milioni di dosi del vaccino contro la Covid-19 che sta sviluppando l’azienda farmaceutica americana. È quanto annunciato dalla presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen, la quale ha dichiarato che, quando il vaccino sarà effettivamente dimostrato essere sicuro ed efficace, ogni Stato membro lo riceverà contemporaneamente, su base proporzionale, e alle stesse condizioni. “Questo con Moderna è il sesto contratto che abbiamo con un’azienda farmaceutica per il nostro portafoglio di vaccini Covid-19 – ha spiegato von der Leyen – Stiamo creando uno dei portafogli di ... Leggi su quifinanza (Di martedì 24 novembre 2020) (Teleborsa) – Nella giornata di domani l’Unione europea firmerà conunper l’acquisto di una fornitura fino a 160 milioni di dosi del vaccino contro la-19 che sta sviluppando l’azienda farmaceutica americana. È quantoto dalla presidente della Commissione UE Ursula von der, la quale ha dichiarato che, quando il vaccino sarà effettivamente dimostrato essere sicuro ed efficace, ogni Stato membro lo riceverà contemporaneamente, su base proporzionale, e alle stesse condizioni. “Questo conè il sestoche abbiamo con un’azienda farmaceutica per il nostro portafoglio di-19 – ha spiegato von der– Stiamo creando uno dei portafogli di ...

fattoquotidiano : I SOLITI RITARDATARI A venerdì scorso, solo dieci governatori hanno risposto all'appello di Arcuri [di Natascia Ron… - fattoquotidiano : Vaccini Covid, lo scienziato Anthony Fauci: “Immunità? Tra primavera ed estate 2021. In autunno torneremo quasi all… - MediasetTgcom24 : Ue, von der Leyen: 800 milioni per vaccini anti-Covid ai Paesi poveri #ursulavonderleyen - giorgiovascotto : RT @Nmarru: @catirafaella Quindi alla fine accontenta i novax perché vaccinarsi per la polio deve essere obbligatorio se anche il covid è… - MalkiZadeq : La dott.ssa Sandra Fryhofer ha affermato che entrambi i vaccini Covid-19 di Pfizer e Moderna richiedono due dosi e… -