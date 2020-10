Ospedale a MilanoFiera | Pd contro Gallera | “Chiuso il pronto soccorso di Sesto per recuperare personale”

Leggi su tpi

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Covid, nuove polemiche sull’in Fiera di Milano “Ci stiamo preparando al fatto che questi numeri continueranno a crescere in maniera significativa per almeno 15 giorni”. Così Giulio, asssessore al Welfare di Regione Lombardia, ha commentato i dati sulla diffusione del Covid-19. Tuttavia, la situazione degli ospedali sul territorio “non è paragonabile a quella vissuta a marzo, quando eravamo arrivati ad avere 12mila posti letto nelle pneumologie – mentre oggi ne abbiamo 2.300 – e ne avevamo 1.800 nelle terapie intensive, oggi 231”. Tuttavia i numeri stanno crescendo e, aggiunge, “è evidente che qualunque azione mettiamo in campo oggi i risultati li vedremo tra 15 giorni”. L’assessore, intervenuto in collegamento a Mattino 5, ha poi ...