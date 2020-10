Coronavirus, la cultura è un genere di prima necessità: non permettiamo che vada a fondo (Di lunedì 26 ottobre 2020) Teatro Petrarca di Arezzo, domenica: ultimo spettacolo del Festival dello spettatore, ci sono tutti gli organizzatori. Si chiude in bellezza, Ballarini di Emma Dante, un testo danzato e interpretato, potente, divertente, commovente, fa parte della trilogia degli occhiali, sul tema della vecchia: danza e dialetto siciliano. Bello. Ma c’è sgomento, c’è tristezza: da domani si chiude di nuovo, perché? I protocolli sono rigidi, uno spettatore ogni tre sedie, mascherine, gel. Sanificazione. E’ per gli orari? Per il coprifuoco? Ma gli spettacoli si possono fare anche sabato e domenica pomeriggio. E’ per il numero degli spettatori? Meno di un terzo della capienza, meno degli avventori di un ristorante. E’ perché la cultura è un lusso? No, è un genere di prima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) Teatro Petrarca di Arezzo, domenica: ultimo spettacolo del Festival dello spettatore, ci sono tutti gli organizzatori. Si chiude in bellezza, Ballarini di Emma Dante, un testo danzato e interpretato, potente, divertente, commovente, fa parte della trilogia degli occhiali, sul tema della vecchia: danza e dialetto siciliano. Bello. Ma c’è sgomento, c’è tristezza: da domani si chiude di nuovo, perché? I protocolli sono rigidi, uno spettatore ogni tre sedie, mascherine, gel. Sanificazione. E’ per gli orari? Per il coprifuoco? Ma gli spettacoli si possono fare anche sabato e domenica pomeriggio. E’ per il numero degli spettatori? Meno di un terzo della capienza, meno degli avventori di un ristorante. E’ perché laè un lusso? No, è undi...

