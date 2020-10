Serie B, i risultati della quarta giornata: Cittadella ed Empoli in testa. Pari nel derby tra Reggina e Cosenza (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Serie B, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia alla promozione. ROMA – Serie B, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia alla promozione. Monza favorito, Spal, Lecce e Frosinone a caccia di un posto nel massimo campionato. Serie B, il programma della quarta giornata Empoli e Cittadella in testa dopo le prime quattro giornate. Le vittorie contro Spal e Pordenone hanno permesso alle due compagini di volare davanti a tutti. Si ferma la Reggiana in casa del Vicenza. Bene Ascoli (2-1 alla Reggiana), Chievo (1-0 al Brescia) e Venezia (4-0 al Pescara). Senza reti Reggina-Cosenza e Frosinone-Virtus Entella. Terzo pareggio per il Monza ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 21 ottobre 2020)B, calendario,e classifica. Parte la caccia alla promozione. ROMA –B, calendario,e classifica. Parte la caccia alla promozione. Monza favorito, Spal, Lecce e Frosinone a caccia di un posto nel massimo campionato.B, il programmae Cittaindopo le prime quattro giornate. Le vittorie contro Spal e Pordenone hanno permesso alle due compagini di volare davanti a tutti. Si ferma la Reggiana in casa del Vicenza. Bene Ascoli (2-1 alla Reggiana), Chievo (1-0 al Brescia) e Venezia (4-0 al Pescara). Senza retie Frosinone-Virtus Entella. Terzo pareggio per il Monza ...

CorriereRomagna : Calcio, Serie C: risultati e classifica 6ª giornata - - ItaSportPress : Serie C, risultati delle partite del turno infrasettimanale. Palermo verso il terzo stop - - MomentiCalcio : #SerieC, tutti i risultati finali: rallenta il #Bari, vince il #Cesena, #ProVercelli vola in testa - NewsTuttoC : Serie C, i risultati delle gare delle 20:45: Bari bloccato, super Ternana - ILOVEPACALCIO : #SerieC: il #Catania si inceppa e perde 1-3 contro la #Ternana. Soltanto 0-0 per il #Bari. I risultati finali -