Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 21 ottobre: decessi in forte crescita (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 21 ottobre. I casi di decesso da Covid ancora in salita. Il dati del bollettino del ministero della Salute di oggi 21 ottobre, dichiarano 15.199 nuovi casi e 127 mort. I tamponi sono stati 177.848, quindi 33.111 in più rispetto a ieri quando erano stati 144.737. Mentre … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ildel ministero della Salute di, 21. I casi di decesso da Covid ancora in salita. Il dati deldel ministero della Salute di21, dichiarano 15.199 nuovi casi e 127 mort. I tamponi sono stati 177.848, quindi 33.111 in più rispetto a ieri quando erano stati 144.737. Mentre … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

MediasetTgcom24 : Coronavirus, balzo dei contagi in Italia: 15.199 nuovi casi e 127 morti #coronavirus - SkyTG24 : “La situazione è preoccupante, lo dicono i numeri”, Andrea Crisanti ha fatto il punto sulla situazione #coronavirus… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, controlli dei Nas in palestre e piscine in tutta Italia #coronavirus - folucar : RT @unoscribacchino: Covid: i contagi sul lavoro sono 54.000, 319 i morti. L’80% dei casi nel Nord Italia. La Lombardia si conferma la regi… - fatuciuccio : Coronavirus, il bollettino in Italia del 21 ottobre: impennata dei nuovi contagi, sono 15199. I mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 21 ottobre: 15.199 nuovi casi e 127 morti Corriere della Sera Cancro colorettale, Aigo lancia la campagna di prevenzione

"La pandemia causata dal Covid-19 ha causato il blocco dei programmi di prevenzione oncologica per tre mesi in tutta Italia e non solo. Un ritardo importante, ma in qualche ...

Nasce il treno-ospedale «made in Mola»: a bordo poliambulatorio e terapia intensiva

Il progetto sviluppato dalla «sitael» in collaborazione con l’asi, trenitalia e regione puglia selezionato dopo un bando internazionale ...

"La pandemia causata dal Covid-19 ha causato il blocco dei programmi di prevenzione oncologica per tre mesi in tutta Italia e non solo. Un ritardo importante, ma in qualche ...Il progetto sviluppato dalla «sitael» in collaborazione con l’asi, trenitalia e regione puglia selezionato dopo un bando internazionale ...