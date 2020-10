Era la bambina del video “Chandelier” di Sia: oggi a 18 anni è cresciuta e irriconoscibile [FOTO] (Di martedì 20 ottobre 2020) Maddie Ziegler è una ballerina statunitense, salita alla ribalta nel 2014. Appena 12enne, la cantautrice Sia la sceglie come protagonista del suo video “Chandelier“. Il brano e la clip hanno raggiunto un successo planetario, tanto da rendere la bambina prodigio una delle ballerine più richieste. Tuttavia, da allora sono trascorsi sei anni. Ecco come è diventata ora Maddie Ziegler. È innegabile che Chandelier sia una delle canzoni di maggior successo degli ultimi anni. Oltre ad aver venduto milioni di copie, il video risulta uno dei più visti di sempre, con oltre 2.2 miliardi di visualizzazioni. La clip è diventata famosa anche e, soprattutto, alla giovane interprete protagonista. Maddie Ziegler, voluta fortemente dalla cantante, ha mostrato un ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 20 ottobre 2020) Maddie Ziegler è una ballerina statunitense, salita alla ribalta nel 2014. Appena 12enne, la cantautrice Sia la sceglie come protagonista del suo“Chandelier“. Il brano e la clip hanno raggiunto un successo planetario, tanto da rendere laprodigio una delle ballerine più richieste. Tuttavia, da allora sono trascorsi sei. Ecco come è diventata ora Maddie Ziegler. È innegabile che Chandelier sia una delle canzoni di maggior successo degli ultimi. Oltre ad aver venduto milioni di copie, ilrisulta uno dei più visti di sempre, con oltre 2.2 miliardi di visualizzazioni. La clip è diventata famosa anche e, soprattutto, alla giovane interprete protagonista. Maddie Ziegler, voluta fortemente dalla cantante, ha mostrato un ...

