Bergamo si ferma infatti a un -4,6 ... E dall’inizio dell’anno il calo rispetto al 2019 è del 34,8%. Il settore della ristorazione arriva a un -18% a settembre e sfiora il 38% dall’inizio ...

"Bergamo anno zero", il saggio che racconta come il Covid ha cambiato la provincia lombarda

"Bergamo anno zero, i due mesi che hanno cambiato per sempre la provincia lombarda" del giornalista Tiziano Rugi e pubblicato da Round Robin, casa editrice romana di saggistica e inchieste ...

