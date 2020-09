“Ma è Conte o Mastrota?”. I social sfottono il premier sul cashback (Video) (Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma, 30 set – E così la conferenza di Palazzo Chigi diventò una televendita. Eh sì, perché Giuseppe Conte che parla del cashback si è di fatto trasformato in Giorgio Mastrota. L’ultima trovata del governo per combattere l’evasione fiscale, infatti, è una sottospecie di concorso a premi: lotterie, bonus, superbonus e chi più ne ha più ne metta. La lotta al contante come smercio di pentolame. E la cosa, ovviamente, non è passata inosservata, con i social che si sono letteralmente scatenati. Fioccano bonus e sms «I primi 100mila sms avranno 1.500 euro a testa, in più ci sono 50 milioni all’anno per una lotteria con estrazioni periodiche», dice in tutta serietà Conte fissando gli spettatori attraverso la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma, 30 set – E così la conferenza di Palazzo Chigi diventò una televendita. Eh sì, perché Giuseppeche parla delsi è di fatto trasformato in Giorgio Mastrota. L’ultima trovata del governo per combattere l’evasione fiscale, infatti, è una sottospecie di concorso a premi: lotterie, bonus, superbonus e chi più ne ha più ne metta. La lotta al contante come smercio di pentolame. E la cosa, ovviamente, non è passata inosservata, con iche si sono letteralmente scatenati. Fioccano bonus e sms «I primi 100mila sms avranno 1.500 euro a testa, in più ci sono 50 milioni all’anno per una lotteria con estrazioni periodiche», dice in tutta serietàfissando gli spettatori attraverso la ...

NicolaPorro : Il reddito grillino è finito spesso a pregiudicati, malavitosi e picchiatori. Ma #DiMaio ha la soluzione in tasca.… - fattoquotidiano : Assemblea Confindustria, Conte: “Si alle riforme ma basta austerità. Contro l’emergenza impegno senza precedenti” - fattoquotidiano : Dalla Merkel, a Macron, a Conte, per non parlare dell'Europa di Von der Leyen. Tutti sposano programmi per l'ambien… - SilviaTeresa14 : RT @frances79154863: terminate le elezioni, aumento di luce e gas...ma quel pagliaccio di Conte, non disse che le bollette non sarebbero au… - CeoBru : RT @brn_folgore: Attento #Mastrota che se #Contegel incomincia a vendere pentole e materassi,sei rovinato. È meglio di #WannaMarchi. https:… -

