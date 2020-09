Il famosissimo cantante italiano papà per la nona volta! E si inventa il nome della bimba.. (Di sabato 26 settembre 2020) E' diventato papà per la nona volta. Il cantante ha annunciato su Facebook la nascita della piccola Mariaetna arrivata ad allargare ulteriormente la splendida famiglia di Mario. “Oggi 26 settembre 2020 alle ore 5,04 è nata la nostra bimba Mariaetna – ha scritto l’artista, pubblicando la prima foto della neonata -. Romina è stata meravigliosa”. Originario di Catania e famoso in tutto il mondo, Biondi – vero nome Mario Ranno – ha sempre protetto la sua privacy. Molto riservato, può contare sull’affetto e il sostegno di una famiglia numerosa. In passato ha vissuto una lunga relazione con una donna lontana dal mondo dello spettacolo, Monica, da cui ha avuto sei figli: Marzio, Zoe, Marica, ... Leggi su howtodofor (Di sabato 26 settembre 2020) E' diventato papà per lavolta. Ilha annunciato su Facebook la nascitapiccola Mariaetna arrivata ad allargare ulteriormente la splendida famiglia di Mario. “Oggi 26 settembre 2020 alle ore 5,04 è nata la nostraMariaetna – ha scritto l’artista, pubblicando la prima fotoneonata -. Romina è stata meravigliosa”. Originario di Catania e famoso in tutto il mondo, Biondi – veroMario Ranno – ha sempre protetto la sua privacy. Molto riservato, può contare sull’affetto e il sostegno di una famiglia numerosa. In passato ha vissuto una lunga relazione con una donna lontana dal mondo dello spettacolo, Monica, da cui ha avuto sei figli: Marzio, Zoe, Marica, ...

MauroDeMarco : Juliette Greco era una cantante francese d’altri tempi che ebbe un ruolo importante in uno sceneggiato famosissimo anche da noi: Belfagor. - ventunopiloti : ANYWAY! non potete davvero pensare che se ad un provino per un film ci va tizio attore sconosciuto e cantante famos… -

Ultime Notizie dalla rete : famosissimo cantante Lutto nel mondo della musica: è morto il famosissimo cantante reggae SoloGossip.it Le 15 canzoni francesi più belle e famose di sempre

Le canzoni francesi, si sa, sono tra le più romantiche mai scritte. Ecco le 15 più belle e famose. Le canzoni francesi, soprattutto quelle indimenticabili scritte tra gli anni quaranta e gli anni sett ...

Chi è Fausto Leali: biografia, età, altezza, moglie, figli e canzoni

Cantautore, è conosciuto con l’appellativo di Nero bianco per la sua vocalità caratteristica. È uno dei capisaldi della musica italiana con una carriera costellata di riconoscimenti. Nato in una famig ...

Le canzoni francesi, si sa, sono tra le più romantiche mai scritte. Ecco le 15 più belle e famose. Le canzoni francesi, soprattutto quelle indimenticabili scritte tra gli anni quaranta e gli anni sett ...Cantautore, è conosciuto con l’appellativo di Nero bianco per la sua vocalità caratteristica. È uno dei capisaldi della musica italiana con una carriera costellata di riconoscimenti. Nato in una famig ...