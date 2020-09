Diretta meteo: aria polare fa rotta sull’Italia. Previsione prossime ore (Di venerdì 25 settembre 2020) Siamo dinanzi certamente ad un grande evento, che scombussolerà il meteo dei prossimi giorni sull’Italia. A Settembre è raro assistere a configurazioni del genere e d’altronde passeremo all’improvviso da condizioni climatiche ancora localmente simil-estive verso scenari da autunno inoltrato. La parte avanzata della perturbazione è già entrata sull’Italia Settentrionale, con il proliferare anche di temporali a conferma di un’atmosfera così irrequieta da essere esplosiva. Il ramo freddo del fronte si trova a ridosso delle Alpi Occidentali. I temporali e le piogge della notte derivano dalla prima fase del contrasto termico. Quello che spicca, osservando l’immagine meteosat, è l’aria molto fredda che si palesa attraverso tutta ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 25 settembre 2020) Siamo dinanzi certamente ad un grande evento, che scombussolerà ildei prossimi giorni sull’Italia. A Settembre è raro assistere a configurazioni del genere e d’altronde passeremo all’improvviso da condizioni climatiche ancora localmente simil-estive verso scenari da autunno inoltrato. La parte avanzata della perturbazione è già entrata sull’Italia Settentrionale, con il proliferare anche di temporali a conferma di un’atmosfera così irrequieta da essere esplosiva. Il ramo freddo del fronte si trova a ridosso delle Alpi Occidentali. I temporali e le piogge della notte derivano dalla prima fase del contrasto termico. Quello che spicca, osservando l’immaginesat, è l’molto fredda che si palesa attraverso tutta ...

Ultime Notizie dalla rete : Diretta meteo CRONACA METEO DIRETTA. Si avvicina la PERTURBAZIONE, cresce l'instabilità con TEMPORALI al Nord e sul Tirreno 3bmeteo Quelle dirette video quasi senza pubblico

Ormai l'abbiamo capito tutti: le dirette video su Facebook e YouTube (e su piattaforme come Zoom, Teams, Google Meet eccetera) sono comode e utili. Ma, come spesso accade con le cose utili e comode (e ...

Meteo Cronaca DIRETTA VIDEO: MARMOLADA, incredibile FIUME di NEBBIA scende dalle Pendici. Ecco le Immagini

Carlo Budel è un simpatico signore che per tre mesi all'anno (dall'estate fino ai primi di autunno) vive in cima alla Marmolada, dove si trova un piccolo rifugio/bivacco. Ogni giorno tra albe, tramont ...

