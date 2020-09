Bayern Monaco, Rummenigge esalta Flick: “Mai visto giocatori seguire in questo modo un tecnico” (Di martedì 22 settembre 2020) C'è grande entusiasmo in casa Bayern Monaco per i progressi e i successi ottenuti nella stagione appena trascorsa da parte della squadra. I grandi meriti sembrano essere soprattutto del tecnico Hansi Flick che, a detto di Karl-Heinz Rummenigge, presidente dei bavaresi, ha instaurato un rapporto mai visto in precedenza con la rosa dei calciatori.Bayern Monaco: "Uno per tutti, tutti per uno"caption id="attachment 892895" align="alignnone" width="594" Flick Bayern Monaco (Getty Images)/caption"Dal suo arrivo in panchina a novembre è come se qualcuno avesse acceso di nuovo la luce", ha spiegato ai microfoni della Deutschen Presse-Agentur Rummenigge parlando del tecnico Flick. ... Leggi su itasportpress (Di martedì 22 settembre 2020) C'è grande entusiasmo in casaper i progressi e i successi ottenuti nella stagione appena trascorsa da parte della squadra. I grandi meriti sembrano essere soprattutto del tecnico Hansiche, a detto di Karl-Heinz, presidente dei bavaresi, ha instaurato un rapporto maiin precedenza con la rosa dei calciatori.: "Uno per tutti, tutti per uno"caption id="attachment 892895" align="alignnone" width="594"(Getty Images)/caption"Dal suo arrivo in panchina a novembre è come se qualcuno avesse acceso di nuovo la luce", ha spiegato ai microfoni della Deutschen Presse-Agenturparlando del tecnico. ...

