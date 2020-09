“Amigo”, il nuovo singolo di Lous and the Yakuza (Di lunedì 21 settembre 2020) Quinto singolo estratto dal suo primo album, Amigo dimostra ancora una volta l’inventiva di Lous And The Yakuza. Un altro potente singolo di Lous And The che pubblica Amigo, il quinto singolo estratto da “GORE“, il suo primo album che uscirà il 16 ottobre. Per Amigo, la giovane cantante ha collaborato con El Guincho, noto per aver prodotto “El mal querer“, il secondo album dell’affascinante Rosalía. Il brano si apre con poche note di pianoforte, poi, man mano che procede, il ritmo accelera, mescolando pop ed elettronica. Un inno universale all’amicizia Nel video musicale l’artista, appare per la prima volta da sola, ballando sul bordo di una scogliera o cavalcando un ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 21 settembre 2020) Quintoestratto dal suo primo album, Amigo dimostra ancora una volta l’inventiva diAnd The. Un altro potentediAnd The che pubblica Amigo, il quintoestratto da “GORE“, il suo primo album che uscirà il 16 ottobre. Per Amigo, la giovane cantante ha collaborato con El Guincho, noto per aver prodotto “El mal querer“, il secondo album dell’affascinante Rosalía. Il brano si apre con poche note di pianoforte, poi, man mano che procede, il ritmo accelera, mescolando pop ed elettronica. Un inno universale all’amicizia Nel video musicale l’artista, appare per la prima volta da sola, ballando sul bordo di una scogliera o cavalcando un ...

SMSNEWSOFFICIAL : LOUS AND THE YAKUZA è tornata con il nuovo singolo “AMIGO”, attualmente in radio e digitale. Il brano anticipa l’al… - ilGazzettinoves : Lous and the Yakuza è tornata con il nuovo singolo “#Amigo” (VIDEO) - VEVO_IT : Nuovo capolavoro di @lousandtheyakz! ?? Scoprite qui il video ufficiale di #Amigo ?? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : “Amigo” nuovo