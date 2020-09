Atalanta | Ilicic torna a sorridere | la FOTO insieme alle figlie regala emozioni

(Di domenica 20 settembre 2020) Passata è la tempesta. Josipe lo fa. Il fantasista dell’ha pubblicato sul proprio profilo Instagram uno scatto che lo ritraesuementre passeggia per Bergamo. Lo sloveno, che si stanando a parte a Zingonia, appare finalmente sereno dopo i problemi avuti nei mesi scorsi. Come didascalia solo due emoji: un papà con lee un cuore. In basso la. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da JosipJojo (@72) in data: 20 Set 2020ore ...

Un sorriso che ha illuminato più del solito gli schermi dei telefonini. Scorrendo i social, infatti, spunta dopo quasi un mese un aggiornamento dal profilo di Josip Ilicic. Il fantasista dell'Atalanta ...A una settimana dall’esordio in campionato, l’Atalanta fa la messa a punto del motore che dovrà essere pronto anche per la Champions (1° ottobre il sorteggio, dal 20 le partite dei gironi). Intanto la ...In una grande squadra la pazienza è la virtù dei campioni: quell’attesa in grado di dare non solo risultati positivi, ma anche fiducia nei confronti di chi ha bisogno di tempo per ritornare ai ritmi d ...