Serie A, La Spezia si unisce al coro di Inter e Atalanta: obiettivo ritardare di una settimana il campionato (Di martedì 1 settembre 2020) Dopo le richieste di Inter e Atalanta, le ultime due superstiti italiane in Europa, arriva anche la richiesta de La Spezia di posticipare la prima giornata di campionato in Serie A. I liguri hanno infatti terminato la stagione ad agosto inoltrato, dopo aver centrato la qualificazione nel massimo campionato italiano tramite la vittoria ai playoff contro il Frosinone. Lo scrive Calcionews24.caption id="attachment 1015563" align="alignnone" width="1024" La Spezia, Getty Images/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

La stagione 2019/2020 della Serie BKT va definitivamente in archivio con l'assegnazione del Premio Rispetto – Disciplina allo Spezia e del Premio Rispetto – Fair play al gruppo composto da ChievoVero ...