Libri da vicepresidente. I testi di Kamala Harris (Di giovedì 13 agosto 2020) Per quel che può valere”. Literary Hub – un sito che raccoglie il meglio del web, in faccende letterarie – mette le mani avanti prima di pubblicare l’elenco dei Libri più amati da Kamala Harris. Vengono dalla lista che la candidata vicepresidente ha comunicato lo scorso ottobre a Kelly Jensen di Boo Leggi su ilfoglio

Ultime Notizie dalla rete : Libri vicepresidente

Il Foglio

Per quel che può valere”. Literary Hub – un sito che raccoglie il meglio del web, in faccende letterarie – mette le mani avanti prima di pubblicare l’elenco dei libri più amati da Kamala Harris. Vengo ...Il candidato dem alla Casa Bianca Joe Biden ha scelto il suo vicepresidente: si tratta della senatrice della California, la 54enne Kamala Harris. "Intelligente, tosta e pronta per essere leader", ha c ...