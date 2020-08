Dalla Spagna: "Il Napoli accelera per Reguilon: firma possibile quando il Siviglia finirà Europa League" (Di mercoledì 12 agosto 2020) La Lazio e il Napoli interessati al laterale sinistro Sergio Reguilon, attualmente in prestito al Siviglia. Leggi su tuttonapoli

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Speranza firma ordinanza: stop arrivi anche dalla Colombia. Tampone per chi arriva da 4 Paesi Ue, Cro… - laltrodiego : ?? #Speranza firma l'ordinanza: controlli per chi torna da Spagna, Grecia, Croazia e Malta. ??Motivo: 'movida indisc… - bruttomonello : RT @lucabattanta: Non sono capaci di gestire i confini e vogliono fare i tamponi e i test obbligatori con autodenuncia a chi rientra dalla… - luragiuseppe : RT @lucabattanta: Non sono capaci di gestire i confini e vogliono fare i tamponi e i test obbligatori con autodenuncia a chi rientra dalla… - FrancoBlog49 : @RaffaeleFitto le linee guida dicono quarantena x ki rientra dalla Grecia Spagna e Malta , quella era e quella è ri… -