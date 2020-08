Incidente Santa Giustina, muore giovane schiacciato da un masso (Di martedì 11 agosto 2020) Pomeriggio di sangue sulle rive del Piave. A Santa Giustina un giovane è stato schiacciato da un masso instabile mentre si stava tuffando in acqua. muore in ospedale. Non hanno potuto fare nulla i soccorsi, giunti tempestivamente, per salvare il giovane quindicenne che è stato schiacciato da un masso instabile a Santa Giustina. Mentre si stava tuffando nelle acque del fiume Piave il giovane è stato travolto da una grossa roccia, pesante vari quintali, che non gli ha lasciato scampo. Stando alle prime ricostruzioni il ragazzo si sarebbe arrampicato su una roccia, provocando forse lui stesso il distacco dell’altro pesante masso. Trasportato con ... Leggi su bloglive

radiortm : Incidente stradale sulla Santa Croce Camerina - Ragusa - - peppesava : RT @Ragusanews: Incidente sulla Ragusa–Santa Croce, due feriti - Ragusanews : Incidente sulla Ragusa–Santa Croce, due feriti - LuceverdeMilano : ??#Milano #incidente - Piazza Santa Maria del Suffragio possibili disagi alla circolazione #luceverde #Lombardia - LuceverdeMilano : #Milano #incidente - Possibili rallentamenti in Piazza Santa Maria del Suffragio #luceverde #Lombardia -