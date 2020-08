Sarah Jessica Parker: attrice, imprenditrice o corriere espresso? (Di lunedì 10 agosto 2020) Che Sarah Jessica Parker abbia una passione per le scarpe non è una novità. Sapevate però che la star si è messa a fare la pony express dopo la quarantena? Non ci sono dubbi: è una delle attrici più famose di Hollywood. Entrata nell’immaginario collettivo grazie al famosissimo Sex and the City, Sarah ha dimostrato … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

lexiebesame : @ellenanatomy Sarah Jessica Caterina Camilla Sandra - purpleblow : Io vorrei solo sapere di che droghe s’è fatta Krista Vernoff per mandare via Sarah Drew (e Jessica). Che personaggi… - gianmaria_di : New York, Sarah Jessica Parker apre il suo negozio di scarpe (là dove c'era Manolo Blahnik) - KhinikadzeNini : RT @vogue_italia: Sarah Jessica Parker senza trucco è pazzesca! Che ne dite? Qui trovate altre 15 star #makeupfree - batchreactor82 : RT @vogue_italia: Sarah Jessica Parker senza trucco è pazzesca! Che ne dite? Qui trovate altre 15 star #makeupfree -

Ultime Notizie dalla rete : Sarah Jessica Sarah Jessica Parker: attrice, imprenditrice o corriere espresso? CheDonna.it Capelli estate 2020, acconciature: 15 modi per indossare la bandana

Le tendenze capelli estate 2020 sono legate a degli accessori specifici. Mai come quest’anno siamo diventate brave a legarli e indossarli. Dai cerchietti alle fasce ai foulard, fino alla bandana. Ques ...

Trasparenze di Ferragosto. Il tulle rende rock il look dell’estate. Da Carrie Bradshaw a Chiara Ferragni

« C’è voglia di libertà assoluta. Dopo essere rimasti tanto tempo chiusi si sente il desiderio di essere diversi, anche di esagerare». Lo stilista Ermanno Scervino è al lavoro sulle colline fiorentine ...

Le tendenze capelli estate 2020 sono legate a degli accessori specifici. Mai come quest’anno siamo diventate brave a legarli e indossarli. Dai cerchietti alle fasce ai foulard, fino alla bandana. Ques ...« C’è voglia di libertà assoluta. Dopo essere rimasti tanto tempo chiusi si sente il desiderio di essere diversi, anche di esagerare». Lo stilista Ermanno Scervino è al lavoro sulle colline fiorentine ...