Gp 70° anniversario, Binotto: "Testacoda di Vettel decisivo, altro che strategia..." (Di domenica 9 agosto 2020) Una lunga chiacchierata post-gara, come avvenuto una settimana fa. Mattia Binotto ai microfoni di Sky non si è tirato indietro analizzando non solo la domenica ma tutto il fine settimana inglese, tra ... Leggi su autosprint.corrieredellosport

fattoquotidiano : Parrucchiera positiva al Covid in provincia di Firenze: scattata la quarantena per 70 persone - ricpuglisi : 'Dai, usiamo il #Covid19 per dire che c'è un cambiamento epocale e che bisogna tornare allo statalismo degli anni '70.' #StatoInnovatore - GenoaCFC : Ecco la nostra maglia Zena stagione 2020/21. Sarà la nostra terza divisa da gioco. Disponibile sin da ora al Genoa… - CozlJGuKE3HhVEd : @francisa_70 E tu come fai? - lazarismo : 1) Avrò letto solo nel quarto d'ora successivo all'annuncio di Pirlo tipo 70 tweet di minaccia all'Inter che non de… -