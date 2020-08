Diletta Leotta si è fidanzata di nuovo? Spunta un ragazzo misterioso [FOTO] (Di domenica 9 agosto 2020) Diletta Leotta non riesce proprio a stare fuori dal mirino del gossip. Proprio qualche giorno fa, un video pubblicato dalla showgirl era diventato virale, in cui un gruppo di ragazzi l’aiutano a caricare la spesa in macchina. Scenetta molto simpatica che ha segnato le sue vacanze estive. Infatti, la conduttrice radiofonica dopo la rottura con Daniele Scardina, si sta godendo qualche giorno di relax in compagnia delle sue amiche di sempre. Eppure, sembra che non sia una vacanza per sole ragazze, perché ai fan più attenti non è sfuggito un dettaglio. Ma andiamo a vedere meglio di cosa si tratta! Un tango passionale per Diletta Leotta Come è solita fare, la Leotta sta documentando la sua vacanza tramite il suo profilo Instagram, rendendo partecipi i suoi followers su come ... Leggi su velvetgossip

