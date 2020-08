Coronavirus, il bollettino di oggi: 463 nuovi casi, crescono gli attualmente positivi (Di domenica 9 agosto 2020) Coronavirus bollettino di oggi 9 agosto 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Sono 463 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, di nuovo in crescita rispetto a ieri quando erano stati 347. Quattro le regioni che oggi hanno fatto registrare zero contagi. Dall’inizio dell’emergenza sono 250.566 gli italiani che hanno contratto il virus. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 2; il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia sale così a 35.205. (segue dopo la foto) Sono 13.263 gli attualmente positivi al Coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 310 persone. I guariti nelle ultime 24 ore sono 151: il totale raggiunge quota ... Leggi su urbanpost

