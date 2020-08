Roma, presi di mira i negozi. Una romena e una cilena fanno razzia e rubano merce per 10mila euro (Di venerdì 7 agosto 2020) Hanno puntato ai negozi di Roma per “conquistare” un bottino sostanzioso. I carabinieri hanno arrestato due straniere in poche ore, nel centro storico della Capitale. La prima a finire in manette è stata una 32enne cilena, disoccupata e già nota alle forze dell’ordine. I militari l’hanno sorpresa subito dopo che aveva rubato tre borse del valore complessivo di 6.700 euro da una lussuosa boutique in piazza San Lorenzo in Lucina. A bloccarla, gli addetti alla sicurezza del negozio. Le borse erano nascoste in uno zaino che aveva in spalla. negozi di Roma sotto tiro, i furti della romena Nel primo pomeriggio, invece, i carabinieri hanno beccato una 19enne romena che, insieme a una minore non imputabile, ... Leggi su secoloditalia

