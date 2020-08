Roma, le parole shock del consigliere ex M5s: “L’omosessualità è una malattia causata dai vaccini” (Di venerdì 7 agosto 2020) Roma, le parole shock del consigliere ex M5s. A sostenere queste tesi omofobe, il consigliere Massimiliano Quaresima. Ex appartenente al M5s (che ora chiama M5 svastiche), poi passato al Gruppo Misto, ha dichiarato che l’omosessualità è scatenata dai vaccini nei quali vengono inseriti i “feti abortiti delle donne che causano la trasformazione”. “C’è un incremento dell’omosessualità a partire già dall’adolescenza a causa dei vaccini. Nei vaccini ci sono le cellule dei feti abortiti femminili che modificano l’informazione che entra nel corpo e ti trasformano in omosessuale”. No, non è la frase estrapolata dalla bizzarra interrogazione in scienze di uno studente 14enne che poi prenderà 2, ma le ... Leggi su limemagazine.eu

