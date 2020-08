Autostrade, i Benetton stanno mettendo spalle al muro il Governo (Di giovedì 6 agosto 2020) L’apertura ad un’asta internazionale da parte di Benetton per le proprie quote agita Cassa Depositi e Prestiti. Intanto iniziano i primi ricorsi. Il Governo rischia una magra figura: il passaggio delle azioni in Autostrade allo Stato potrebbe essere diverso da come annunciato trionfalmente. Convocata per stamane una riunione a Palazzo Chigi tra il Premier Giuseppe … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

borghi_claudio : A questo punto l'aver fatto saltare la quotazione del titolo su e giù come un otto volante per poi non fare nulla d… - fattoquotidiano : Autostrade, per il Corriere con la decisione sui Benetton lo Stato “si è rimangiato un accordo preso, rendendosi in… - LegaSalvini : CONCESSIONE AUTOSTRADE, #SALVINI: 'CI HANNO GUADAGNATO SOLO I BENETTON SULLA PELLE DEI GENOVESI' - IoeCasc : RT @borghi_claudio: A questo punto l'aver fatto saltare la quotazione del titolo su e giù come un otto volante per poi non fare nulla di qu… - MPaperoga : RT @borghi_claudio: A questo punto l'aver fatto saltare la quotazione del titolo su e giù come un otto volante per poi non fare nulla di qu… -