Cannes 2024 - il film che ha mandato in delirio pubblico e critica? Emilia Perez di Jacques Audiard | trama e cast

(Di domenica 19 maggio 2024) Se la delusione più cocente a oltre un terzo di svolgimento del concorso è arrivata dall’ultimo vincitore della Mostra di Venezia, Yorgos Lanthimos, la sorpresa più piacevolmente spiazzante è invece giunta dal francese, “migrato” in Messico dove ha confezionato uno straordinario e insolito dramedy musicale. Il cineasta già Palma d’oro nel 2015 per Dheepan (che è forse tra i suoi titoli meno riusciti…) ha infatti “creato”in scrittura e regia senza appellarsi a un testo pre-esistente, come si fa normalmente coi musical che da spettacoli teatrali vengono adattati poi per lo schermo. E lo ha fatto imbastendo una mirabolante opera che si contamina di generi (commedia, melodramma, crime movie, thriller) la cui narrazione inframezza dialoghi a pezzi musicali per la partitura di Clément Ducol con ...