Addio ad Oreste Peccedi - l' allenatore della Valanga Azzurra è morto ad 84 anni

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 19 maggio 2024) Il mondo dello sci alpino italiano è in lutto per la scomparsa all’età di 84die considerato una delle figure più importanti per lo sviluppodisciplina . Gli azzurri guidati da ct Mario Cotelli e daconquistarono 48 vittorie in Coppa del Mondo, 5 coppe di cristallo generali e 6 di specialità con Gustav Thoeni e Piero Gros e...