Rivolta nel carcere di Benevento, un'ala distrutta. "Agenti in ostaggio, 2 feriti" - Rivolta nel carcere di benevento, un'ala distrutta. "Agenti in ostaggio, 2 feriti" - Alta tensione nel carcere di benevento, dove – denuncia il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe – «è in atto una violenta rivolta da parte di alcuni dei detenuti ristretti. Una situazione in ...

Benevento, rivolta in carcere: “Agenti feriti e altri in ostaggio, detenuti armati” - benevento, rivolta in carcere: “Agenti feriti e altri in ostaggio, detenuti armati” - Ci arrivano da benevento segnali allarmanti di una crescente tensione, con i detenuti comuni del quarto piano, per futili motivi, hanno devastato la rotonda, computer, vetri e tutto quello che c’era.

Benevento, tensione in carcere: feriti due agenti - benevento, tensione in carcere: feriti due agenti - L'episodio è stato commentato così dal Sappe: «La situazione è molto grave - denuncia il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria - da benevento arrivano segnali allarmanti di una crescente tensione».