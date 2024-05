Basta con le forzature ideologiche | Roccella non arretra contro il dominio pro-gender

(Di domenica 19 maggio 2024) Italia reazionaria dopo il no al documento Ue sui diritti Lgbtq? «La nostra è una posizione liberale. Abbiamo aderito a una dichiarazionela transfobia, la bifobia, l'omofobia» ma quel testo «lo troviamo molto sbilanciato verso il cosiddetto. Chiede agli Stati Ue, e questo è l'incipit, di affermare il loro impegno in favore dell'identità. A noi questo non va bene». A fare chiarezza dopo le polemiche degli ultimi giorni, rilasciando un'intervista al Messaggero, è la ministra della Famiglia Eugenia. Nel documento di Bruxelles si affermano tre libertà: libertà di vivere come si vuole, libertà di amare chi si vuole, libertà di essere chi si vuole. «Sulle prime due libertà, nessun dubbio. Ma la terza a mio parere - dice- è una forzatura ideologica e una negazione ...

Bennacer: "Al Milan non basta arrivare secondi. In Europa volevamo andare più avanti' - Bennacer: "Al Milan non basta arrivare secondi. In Europa volevamo andare più avanti' - Il suo gol realizzato su calcio di rigore nella ripresa non è bastato al Milan a riaprire il risultato nella sconfitta dell`Olimpico Grande Torino contro i padroni.

La Virtus Cagliari passa il turno contro Civitanova e accede al concentramento per la promozione in Serie A/2 - La Virtus Cagliari passa il turno contro Civitanova e accede al concentramento per la promozione in Serie A/2 - È una prima sconfitta stagionale indolore quella della Virtus Cagliari. Nella gara di ritorno dello spareggio di B femminile contro la Fe.Ba. Civitanova Marche (75-62 il finale), è bastato il + 19 ott ...

NBA, Dallas elimina OKC nel segno di Luka Doncic: chi sfiderà - NBA, Dallas elimina OKC nel segno di Luka Doncic: chi sfiderà - I Dallas Mavericks accedono alla semifinale eliminando i Thunder nel segno di Luka Doncic: ora aspettano una tra Denver e Minnesota ...