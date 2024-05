Una nuova teoria della gravità quantistica potrebbe spiegare il più grande enigma della cosmologia - suggerisce uno studio

(Di domenica 19 maggio 2024) Unainnovativa per risolvere unmistero cosmologico Una rivisitazione, l’unione tra la meccanicae la relatività generale di Einstein,offrire una spiegazione alcosmologico, secondo una ricerca recente. Un paradosso nel tasso di espansione dell’universo Da quasi un secolo, gli scienziati sanno dell’espansione dell’universo. Tuttavia, le discrepanze nei parametri di Hubble, utilizzati per misurare tale espansione, sono state oggetto dinegli ultimi decenni. Al fine di risolvere il paradosso delle misurazioni discordanti del parametro di Hubble, unodi integrare gli ...

La Cina introduce il chip quantistico “Xiaohong” da 504 qubit Un nuovo chip di calcolo quantistico sviluppato in Cina promette avancemente nel campo della tecnologia quantistica. Chiamato “Xiaohong”, offre 504 qubit e sarà accessibile attraverso ...

IBM lancia Qiskit 1.0: il software development kit per i computer quantistici arriva alla prima versione stabile - Continua l'evoluzione di IBM Qiskit, il software per lo sviluppo di codice da eseguire sui computer quantistici.

Il silicio più puro del mondo apre la strada ai primi chip quantistici da un milione di qubit - Il silicio più puro del mondo apre la strada ai primi chip quantistici da un milione di qubit - Nel campo dell’informatica quantistica, un recente studio pubblicato sulla rivista Nature Communications Materials ha introdotto un nuovo tipo di silicio ultra-puro, che potrebbe rivoluzionare la cost ...

La rivoluzione: prima trasmissione supersicura con l'internet quantistica - La rivoluzione: prima trasmissione supersicura con l'internet quantistica - Prima dimostrazione concreta di una connessione internet supersicura basata sulla fisica quantistica : sfruttando la tradizionale rete a ...