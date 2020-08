Codacons, lettera al Ministro della Difesa: “Gestione delle stazioni dei Carabinieri da cambiare” (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Il Codacons ha trasmesso una nota al Ministro della Difesa Lorenzo Guerini e al Comando Generale dei Carabinieri, una vera e propria lettera aperta sulla mancanza di sicurezza in larga parte del territorio. L’iniziativa prende le mosse da numerose segnalazioni di cittadini che, reclamando interventi rapidi, sono ‘andati a sbattere’ contro il muro della burocrazia. “In queste settimane tutta l’attenzione” – sostiene il professore Enrico Marchetti, presidente del Codacons Campania – “è incentrata sulla questione ‘caserma Levante’ di Piacenza. E’ sbagliato, è quello un fatto isolato, lo Stato di diritto saprà trovare ... Leggi su anteprima24

Dopo la dura lettera del sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, per l'emergenza idrica, il candidato Paolo De Cesare, in qualità di presidente provinciale dell'Asso-Consu, associazione nazionale di tut ...

