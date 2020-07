Bologna, i convocati per il Napoli: torna Poli (Di martedì 14 luglio 2020) Sinisa Mihajlovic ha reso nota la lista dei convocati in vista della gara di domani al Dall’Ara contro il NaPoli. Questi gli uomini del Bologna: Portieri: Da Costa, Sarr, Skorupski. Difensori: Bonini, Corbo, Danilo, Denswil, Dijks, Krejci, Mbaye, Tomiyasu. Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Medel, Poli, Soriano, Svanberg. Attaccanti: Barrow, Juwara, Orsolini, Palacio, Sansone, Santander, Skov Olsen. convocati! Ecco la lista per la sfida di domani tornano @AP16Official e Santander #BolognaNaPoli #WeAreOne pic.twitter.com/CnpIFaEWt1 — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) July 14, 2020 Foto: Bologna twitter L'articolo Bologna, i ... Leggi su alfredopedulla

