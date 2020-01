“Detto Fatto a rischio cancellazione”: Bianca Guaccero replica su Instagram (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Bianca Guaccero rompe il silenzio e risponde su Instagram ai gossip su Detto Fatto. Negli ultimi giorni si è parlato spesso di un allontanamento della conduttrice dal programma che rischierebbe quindi la chiusura. Come i fan ben ricordano, l’ex attrice di Capri è al timone della trasmissione da circa due anni ed è arrivata dopo l’addio di Caterina Balivo, passata a Rai Uno per condurre Vieni da Me. La nuova stagione televisiva non è iniziata nel migliore dei modi per la Guaccero. Detto Fatto infatti ha subito drastici cambiamenti dovuti alla decisione di Giovanni Ciacci di lasciare la trasmissione. “Me ne sono andato dalla Rai perché Detto Fatto stava affondando – aveva confessato lo stylist – e io sentivo che era così. Il programma non era più quello di una volta, è finito con l’andata via di Caterina Balivo”. L’arrivo di Guillermo Mariotto non ha reso semplice la ... dilei

